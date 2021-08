KISS cancelt concerten na coronabesmetting Gene Simmons

De hele band en alle crewleden gaan nu tenminste tien dagen in quarantaine. Pas daarna wordt de tour hervat. KISS zal op z’n vroegst weer spelen op 9 september in het FivePoint Amphitheatre in de Californische stad Irvine.

De 72-jarige Simmons, die kampt met milde klachten, is het tweede bandlid van KISS dat is besmet met corona. Eerder meldde zanger en gitarist Paul Stanley al dat hij het virus had. Beide bandleden, en alle andere crewleden, zijn dubbel gevaccineerd.