Peter Römer denkt dat Baantjer weer kan terugkeren op tv

„Een paar jaar geleden zou ik zeggen nee maar inmiddels is het alweer zo lang geleden. En er wordt zo veel teruggehaald van wat ooit een succes was”, zei Römer vrijdagavond in het RTL 4-programma Beau. „Het zou best kunnen dat John op een gegeven moment denkt: ’Weet je wat, ik ga het weer eens proberen’. Het zou kunnen.” Volgens Römer kijkt De Mol nog regelmatig oude afleveringen terug.

Römer is de zoon van acteur Piet Römer, die in alle seizoenen de rol van rechercheur De Cock speelde. Hij zette nadat de serie was gestopt en bedenker Appie Baantjer was overleden, de boekenreeks over Baantjer voort. In 2019 schreef hij ook mee aan het filmscenario van de bioscoopfilm Baantjer: Het Begin.