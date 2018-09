'Jessica Simpson wil niet met vader samenwerken'

Joe werkt nog steeds als de manager van zijn dochter en bovendien is hij de uitvoerend producent van een nieuwe comedyserie rond Jessica. Toch denkt de blondine dat het mogelijk is om nooit tegelijkertijd op de set te zijn, meldt The Sun.

De relatie tussen de twee zou bekoeld zijn, nadat er geruchten gingen dat Joe het bed deelt met een 21-jarige man. Joe en de moeder van Jessica, Tina, zijn inmiddels gescheiden.

De televisieshow is losjes gebaseerd op Jessica's leven. De zangeres, die momenteel zwanger is van haar tweede kindje, zal de hoofdrol spelen. Voor de rollen van haar vader en verloofde Eric, worden nog acteurs gezocht.