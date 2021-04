’Familie opent aanval op Freek de Jonge’

Het draait allemaal om de nalatenschap van tekstschrijver Eli Asser en Eva Croiset, en dan vooral over hoe daarmee wordt omgegaan.

„Over beiden valt wel iets te zeggen en nu is het moment aangebroken om dat ook te doen”, aldus Joosje deze week in gesprek met weekblad Privé.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Joosje Asser Ⓒ Ferry de Kok

„Laat ik met mijn vader beginnen. Hij is vooral bekend geworden door liedjes als Het zal je kind maar wezen en Als je mekaar niet meer vertrouwen kan uit de hitserie ’t Schaep met de 5 Pooten, maar hij heeft daarnaast ook veel verhalen en persoonlijke brieven geschreven die hij graag binnenskamers had gehouden. Deze zijn door Freek en Hella echter toch uitgebracht in boeken en documentaires. Dit tot afschuw van mijn vader, die hierom voornemens was juridische stappen tegen hen te ondernemen. Verklaringen van hem hierover heb ik op schrift en band staan (tevens ingezien en beluisterd door Privé, red.).

Helaas overleed hij (in januari 2019, red.) voordat hij dit tot uitvoer kon brengen. Schandalig dat die twee over zijn rug nog altijd geld verdienen.”

