Katie Price gespot in string

De halfnaakte stoeipoes is gekiekt door de Britse krant The Sun. Terwijl ze op haar buik op een strandbedje ligt, streelt ze de wang van haar kersverse man Kieran Hayler (25), die naast haar ligt. Zijn hand ligt dicht bij haar blote billen.

Afgelopen woensdag stapten de twee in het huwelijksbootje. Katie (34) droeg een trouwjurk die niet alleen veel te klein was, maar er ook nog eens uitzag alsof het gekocht was in een feestwinkel. De jurk zat zo strak om haar (nep)borsten, dat één van haar tepels duidelijk zichtbaar was toen de stoeipoes haar bruidsboeket in de lucht wilde gooien.

