Ronald Giphart schrijft verhaal Nationale Voorleeslunch voor ouderen

Op die dag zullen ook tal van andere bekende en onbekende Nederlands zijn verhaal voorlezen aan ouderen in zorginstellingen, buurthuizen en bibliotheken. Doel van deze Nationale Voorleeslunch is om zoveel mogelijk mensen op leeftijd te laten genieten van een goed verhaal. Ter ontspanning, maar ook ter lering en vermaak en om ouderen een nieuwe aanleiding te bieden om met elkaar in gesprek te raken of juist herinneringen op te halen.

Giphart geldt al jaren als een van de populairste schrijvers van het land. De auteur die in 1992 debuteerde met de roman Ik ook van jou, een instantklassieker, schreef diverse bestsellers, waaronder Phileine zegt sorry en Ik omhels je met duizend armen, over de dood van zijn moeder, de politica Wijnie Jabaaij die voor euthanasie koos.

Scholieren

Vooral zijn vroege werk vol jongensachtige bravoure is nog altijd geliefd onder scholieren die zijn boeken graag op hun leeslijst zetten. Meer recent wist Giphart ook een ouder publiek te raken en aan zich te binden met ontroerende romans zoals Alle tijd en Nachtangst.

Hij is inmiddels de elfde auteur op rij aan wie de eer te beurt valt om het verhaal voor de Nationale Voorleeslunch te schrijven. Onder zijn voorgangers zijn vele grote namen uit de Nederlandse literatuur, zoals Bart Chabot, Marion Bloem en Kader Abdolah (2022), Mensje van Keulen (2021), Kees van Kooten (2020), Maarten Spanjer (2019), Yvonne Keuls (2018), Vonne van der Meer (2017), Jan Siebelink (2016) en Marjan Berk (2015).

De Nationale Voorleeslunch is een initiatief van de Leescoalitie en wordt financieel ondersteund door onder meer de Postcode Loterij.