'Nieuwe liefde voor Trijntje Oosterhuis'

Trijntje heeft een prille verhouding met Alvin Lewis, de tweelingbroer van zangeres Berget Lewis. Dat zegt Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds.

Trijntje en Alvin lijken hun romance nog geheim te willen houden. "Dat is privé en daar praat ik niet over", zo heeft Alvin laten weten aan Evert.

De manager van Trijntje: "Trijntje heeft het heel druk en heeft gekozen voor een week van mediastilte."

Mogelijk wil de zangeres en coach van The Voice of Holland volgende week wél iets kwijt over haar nieuwe vlam...