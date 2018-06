Kim Kardashian laaiend op Kris Humphries

Kim en Kris zijn nog steeds niet officeel gescheiden, ook al heeft de realityster na 72 dagen de relatie beëindigd in 2011.

Kardashian wil niets liever dan scheiden van haar ex, nu ze in verwachting is van haar vriend Kanye West.

Kris zou volgens TMZ het vaderschap kunnen claimen van de baby van Kim en Kanye, omdat hij wettelijk gezien nog steeds de man is van de brunette.

Een bron laat weten aan RadarOnline dat Kim ervan overtuigd is dat Kris haar door het slijk wil halen door de rechtszaak zo lang mogelijk te laten voortslepen.

"Kris houdt niet op tot ze toegeeft dat het allemaal nep was. Maar Kim is dat niet van plan, want ze is bang dat het haar merk kan beschadigen."