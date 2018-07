Weblog: Break up via YouTube

En ook niet alleen zwijmelliedjes zijn aan de orde van de dag, maar ook stevige rock. Iemand kwam met Pearl Jam aanzetten, en een ander weer met Led Zeppelin. Dat doet mij goed, aangezien ik zelf niet zo van de mierzoete liedjes ben.

Anouk met ‘Lost’ wordt door heel veel mensen gewaardeerd en ook Marco Borsato en Gavin Degraw doen het goed in de lijst.

Gisteren zocht ik even op het internet naar break up songs en toen stuitte ik op een filmpje van Jonathan Mann en Ivory King. Een stel uit New York dat onlangs hun break up aankondigde via een filmpje op YouTube. Ze hebben samen een liedje opgenomen waarin ze uitleggen waarom ze, na 5 jaar, uit elkaar gaan. De reden is dat Jonathan graag kinderen wil en Ivory niet. Omdat ze elkaar nog steeds aardig vinden, maar niet verder kunnen vanwege dit onoverkomelijke probleem hebben ze een liedje gemaakt om niet steeds te hoeven uitleggen waarom ze uit elkaar zijn.

Ik had nog nooit zoiets gezien, maar misschien zetten de ex-geliefden wel een trend met deze onorthodoxe manier om een break up te verwerken.

Mocht je nieuwsgierig zijn, hier kun je het filmpje bekijken.

Verder hoop ik dat jullie dit weekend weer massaal achter de computer kruipen om jullie verhaal met bijbehorende song naar mij te sturen. Klik hier om te stemmen op jouw favoriete break up song.

Het gaat een prachtige dubbel cd worden!