FreeBritney-beweging blij dat Britney Spears verhaal heeft kunnen doen

De zangeres hield zich de afgelopen jaren stil in de langlopende rechtszaak, maar deed woensdag voor het eerst haar verhaal.

Zo vertelde Britney onder meer dat ze van de bewindvoering af wil, al jaren zelf geen beslissingen mag nemen en zich ’een slaaf’ van haar vader Jamie voelt. „Het is zo goed dat ze eindelijk zelf kan praten zonder dat bewindvoerders haar het zwijgen opleggen”, reageerde fan Jared Lipscomb tegen website BuzzFeed. „Ik ben zo trots op de stappen die ze heeft gezet en dat ze zich voor de rechtbank durfde uit te spreken tegen de mensen die haar misbruiken.”

Kevin Wu, een van de leiders van de FreeBritney-beweging, is geschokt door de uitspraken van de Amerikaanse zangeres. Zo vertelde Britney onder meer dat ze verplicht medicatie moest slikken waardoor ze zich dronken voelde en dat haar vader niet toestaat dat ze nog een kind neemt. „Als dit Britney Spears kan overkomen, dan kan het iedereen overkomen”, aldus Wu.

Hoewel fans bedroefd zijn door de beperkingen waarmee hun idool al jaren te maken heeft, zijn ze ook blij om te horen dat is gebleken dat ze gelijk hebben in hun vermoedens over de manier waarop Britney gebukt ging onder de ondertoezichtstelling. „We blijken geen complotdenkers te zijn”, zegt activist Junior Olivas. „Het lijkt nu alsof we eindelijk serieus worden genomen en mensen zeggen: oh mijn god, jullie hadden gelijk.”