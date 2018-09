Elton John onthult geslacht baby

Een surrogaatmoeder schonk op vrijdag 11 januari om 18:40 uur het leven aan een kerngezonde jongen: Elijah Joseph Daniel Furnish-John. De baby weegt bijna 8 pond.

"De geboorte van ons tweede kind zorgt ervoor dat onze familie compleet is", laat Elton weten in het Amerikaanse tijdschrift People. "Het is bijna onmogelijk om onze gevoelens op dit moment te beschrijven. We zijn zo gelukkig en blij!"

Elton en David trouwden in 2005. Twee jaar bracht dezelfde vrouw hun eerste kind ter wereld: Zachary Jackson Levon.