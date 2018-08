Shakira bevallen

Shakira en FC Barcelona-voetballer Gerard Piqué zijn de trotse ouders geworden van een zoon. Het jongetje heeft de naam Milan Piqué Mebarak gekregen.

Moeder en zoon maken het goed, zo valt te lezen op de website van de zangeres.

Gister werd de blondine opgenomen in een ziekenhuis in Barcelona. "Ik wil iedereen vragen om voor mij te bidden tijdens deze belangrijke dag in mijn leven", twitterde ze.

Gerard schreef op 28 december al dat zijn kindje was geboren. Even was de wereld in rep en roer, maar later gaf de voetballer toe dat hij iedereen in de maling had genomen. Die dag werd het feest van de Onnozele Kinderen gevierd, wat vergelijkbaar is met 1 april in Nederland.