Chadwick Boseman wilde script tweede deel Black Panther niet lezen voor zijn dood

Coogler zegt dat hij de inmiddels overleden Boseman, die Black Panther speelde in het eerste deel van de gelijknamige film, vroeg om het script vooraf te lezen. „Maar dat weigerde hij”, aldus Coogler. De regisseur zegt dat hij net klaar was met het schrijven van het script toen hij ontdekte dat Boseman was overleden. „In mijn laatste gesprek met hem vroeg ik of hij het wilde lezen voor ik aantekeningen van de producenten kreeg. Dat was de laatste keer dat we elkaar spraken.”

In Black Panther: Wakanda Forever, de film die op 9 november uitkomt, is ook het personage dat Chadwick Boseman speelde overleden. Uit respect voor Boseman is volgens Ryan Coogler nooit overwogen om een andere acteur de rol van Black Panther te laten spelen.

Boseman overleed in augustus 2020 aan de gevolgen van darmkanker. Al in 2016 werd de ziekte bij hem vastgesteld, maar dit was tot aan zijn overlijden niet publiekelijk bekend.