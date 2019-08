Brian Austin Green nooit verliefd geweest op Tori Spelling

Tori schreef in haar jaren geleden verschenen memoires dat ze verliefd was op Brian in de tijd dat de serie Beverly Hills 90210 een groot succes was. „We waren kinderen, we maakten een show, het was...Tori is fantastisch, we hebben veel plezier gehad, maar ik ben altijd monogaam tijdens relaties”, zegt Green nu.

Het lijkt erop dat Tori nooit kans heeft gemaakt. „Toen we begonnen met de show, kreeg ik niet lang daarna een relatie met Tiffani Amber Thiessen. We waren een paar jaar samen. Daarna ging ik een tijdje met Vanessa Marcil en toen ontmoette ik Megan Fox en we zijn inmiddels vijftien jaar samen, getrouwd en hebben drie kinderen.”

In de reboot BH90210, die onlangs in première ging, komt de cast van de originele serie weer samen. Ze spelen uitvergrote versies van zichzelf die een reünieshow aan het voorbereiden zijn. In de eerste aflevering zegt Tori dat ze nerveus is om Brian weer te zien omdat hij haar ooit heeft ontmaagd. Hierop zegt castlid Jennie Garth dat dat alleen is gebeurd in de originele serie. „Kunst imiteert het leven”, zegt Tori dan, waarmee ze lijkt te suggereren dat er ooit sprake is geweest van een echte romance.