Japans keizerspaar in Londen aangekomen

Voor het keizerspaar is de reis hun eerste naar het buitenland sinds Naruhito de Japanse troon in 2019 besteeg. Voor Masako is het zelfs de eerste buitenlandse reis sinds 2015, toen ze met haar man bij de inhuldiging van een nieuwe koning was in Tonga.

De keizer bezoekt in principe geen uitvaarten, omdat de dood in Japan als ’onzuiver’ wordt beschouwd. De eerste en laatste keer was in 1993 toen de toenmalige keizer Akihito en keizerin Michiko de begrafenis van de Belgische koning Boudewijn bijwoonden.

Corona

De aanwezigheid van Naruhito staat volgens Japanse media symbool voor de sterke band tussen de Japanse en Britse families. Naruhito had al gepland om Groot-Brittannië te bezoeken als zijn eerste overzeese reisbestemming een jaar na zijn aantreden, maar het bezoek werd uitgesteld als gevolg van de coronapandemie.

De keizer liet na het overlijden van Elizabeth weten dankbaar te zijn voor de ’prestaties’ en ’bijdrage’ van de Queen. Naruhito voelde naast dankbaarheid ook ’respect’, zo stelde hij in de verklaring. „De manier waarop zij altijd vrede en rust in de wereld wenste, maakte diepe indruk op veel mensen.”

Naruhito en Masako blijven tot dinsdag in Groot-Brittannië. Zondag maken ze naar verwachting hun opwachting bij de receptie die koning Charles organiseert op Buckingham Palace.

Amerikaanse president

Wie ook al voet op Engelse bodem hebben gezet zijn de Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill. Het presidentiële regeringstoestel landde zaterdagavond op luchthaven Londen Stansted, melden meegereisde journalisten.

De Bidens gaan zondag naar Westminster Hall om bij de kist van Elizabeth afscheid te nemen en wonen daarna een receptie bij in Buckingham Palace. Volgens het Witte Huis reist Biden maandag terug naar de Verenigde Staten en spreekt hij woensdag voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.