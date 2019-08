Johan Derksen hekelt Talpa-beleid

„De commerciële mensen van Talpa jagen al onze kijkers weg”, zegt Johan in aflevering 11 van Doordekken.

„Kijk, bij RTL deden we dit kunstje jaren, en dan hadden we soms 200.000 kijkers. Maar er is een nieuw beleid bij Talpa; ze doen nu alleen nog dingen waar ze fors aan verdienen. We zitten geloof ik alleen nog op een app en niet meer op YouTube, en dat soort gedoe, waardoor er maximaal zo’n 15.000 mensen naar je kijken.”

De voetbalanalist vindt dat het hem de moeite niet waard is om voor dat kijkersaantal een paar uur eerder van huis te gaan „Ik vind het belachelijk, het sterft bij Talpa van de commerciële mensen en ik heb nog niet gemerkt dat het zoden aan de dijk zet. Bij de concurrentie deden ze het voortreffelijk, moet ik zeggen. En toen hadden we een groot publiek.”

Beleid van ’Jan, lik m’n reet’

De dalende kijkcijfers heeft volgens De Snor niets met hemzelf of presentator Genee te maken. „We zijn nog even gepassioneerd als voorheen. Het ontneemt je iedere motivatie. Je denkt: waar doe je het voor? Voor al die jongens in die snelle pakken. Die zitten daar de hele dag over te vergaderen en het resultaat is dat je dan 15.000 toeschouwers hebt. Nou, tel uit je winst. Ik vind dit een beleid van ’Jan, lik m’n reet’.”

Het tweetal benadrukt aan het einde van de uitzending, dat ze zojuist ’onder voorbehoud’ de allerlaatste aflevering van Doordekken hebben opgenomen. „Als je dit doet, dan moet je jezelf op alle podia profileren, vind ik. Je hebt twee Talpa-sterren tot je beschikking, gebruik ze dan ook!”, aldus Derksen.