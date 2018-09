'Lindsay Lohan toch naar rechtbank'

De gevallen ster is dinsdagavond gezien op het vliegveld van New York, waar ze een vlucht probeerde te boeken naar Los Angeles. Dat meldt E! News. Blijkbaar heeft ze toch spijt gekregen of beseft ze eindelijk dat ze geen kant meer op kan.

Dinsdag liet Lindsay via haar advocaat Mark Heller weten dat ze te ziek was om te vliegen en daardoor niet bij de rechtszaak aanwezig kan zijn. Ze stuurde de rechtbank zelfs een verklaring van haar arts én een nieuwsbericht waarin staat dat er momenteel een griepepidemie heerst in New York. Een paar uur later besloot de actrice echter om eens lekker te gaan winkelen en zag ze de paparazzi over het hoofd.

Lindsay moet woensdag voor de rechter verschijnen omdat ze de voorwaarden van haar proeftijd heeft geschonden. Ze hield zich niet aan de regels nadat ze in 2011 een ketting jatte bij een juwelier en kroop zelfs met drank op achter het stuur. Zelf houdt ze nog steeds vol onschuldig te zijn.