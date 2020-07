’Zitting in zaak Britney Spears niet doorgegaan’

Britney staat sinds een mentale inzinking in 2008 onder wettelijk gezag. In eerste instantie nam haar vader Jamie dat op zich, maar hij gaf vorig jaar aan dat hij wegens gezondheidsproblemen niet langer verantwoordelijk wilde zijn voor de persoonlijke en financiële beslissingen van zijn dochter. Er is daarom een tijdelijke gezagspersoon van buiten de familie aangesteld.

Het wettelijk toezicht wordt een paar keer per jaar besproken in de rechtbank. Alhoewel er geruchten gingen dat de 38-jarige zangeres hoopt een einde te maken aan het gezag, heeft volgens TMZ nog nooit iemand een verzoek ingediend iets aan de regeling te veranderen en was dat ook deze keer niet het geval.

De besprekingen vinden standaard achter gesloten deuren plaats en de conclusie daarvan wordt niet openbaar gemaakt. Vanwege het coronavirus werd de zitting deze week via zoom gehouden, maar verschillende mensen die niet direct iets met de zaak van doen hadden, zouden hebben geweigerd de virtuele rechtbank te verlaten. De rechter zou daarop hebben besloten de zitting te beëindigen en naar een latere datum te verzetten.