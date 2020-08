Prinses Anne zit niet te wachten op aandacht voor verjaardag

Het Britse hof, dat de afgelopen dagen op sociale media steeds een decennium uit het leven van Anne belichtte, geeft ter gelegenheid van de verjaardag drie nieuwe foto's vrij. De opnamen zijn eind februari gemaakt door fotograaf John Swannell bij haar woning in Gatcombe Park door fotograaf John Swannell. Britse media mogen de foto's vanaf vrijdag 23.00 uur gebruiken. Swannell maakte eerder ook officiële foto's van koningin Elizabeth en heeft een lange geschiedenis met Anne, want ook bij haar 40e, 50e en 60e verjaardag werd hij ingeschakeld om de officiële foto's te maken.

Anne was zelf ook niet geheel consequent, want ze werkte mee aan een documentaire van ITV en een aantal interviews. Voor zichzelf kon ze dat overigens wel verantwoorden, omdat het ook aandacht betekende voor de tientallen organisaties, stichtingen en instellingen waarvan ze beschermvrouw is. Het tv-programma had bovendien als voordeel dat ze iedereen zelf kon vertellen dat ze niet van plan is het rustiger aan te gaan doen.

Publieke optredens

Anne staat bekend als het lid van de koninklijke familie dat jaarlijks de meeste publieke optredens heeft, al is het de laatste jaren een strijd met oudste broer prins Charles. Anne draait haar hand niet om voor dagen met vier, vijf of wel zes afspraken buiten de deur, waarbij ze zich met auto of helikopter verplaatst om overal op tijd te komen. "En als ze dan 's avonds thuis komt, gaat ze meteen weer naar buiten om de kippen te voeren of eieren te rapen", aldus dochter Zara.

Prinses Anne op het paard Goodwill bij de Olympische Spelen in 1976. Ⓒ Getty Images

De prinses koos ervoor om na haar middelbareschooltijd meteen in het 'koninklijk bedrijf' te stappen. Een universitaire opleiding vond ze overgewaardeerd, zoals ze in de documentaire nog eens uitlegde. Aan de hand van haar ouders leerde ze het koninklijke vak, want daar was geen school voor. Tegelijkertijd bekwaamde ze zich in het paardrijden. In 1971 werd ze Europees kampioen eventing en in 1976 nam ze deel aan de Olympische Spelen in Montréal. Het voerde later tot lidmaatschap van het IOC.

Anne huwde tweemaal en koos ervoor haar kinderen - geboren in het eerste huwelijk met Mark Phillips, geen titel te laten geven. Zoon Peter en dochter Zara herhaalden bij ITV daar nog steeds dankbaar voor te zijn.