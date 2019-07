Aanklacht Jersey Shore-ster ingetrokken

Ronnie stapte begin januari naar de politie in Las Vegas. Hij beweerde dat Jen een glazen asbak naar zijn hoofd had gegooid tijdens een ruzie in een club op oudejaarsavond. Zij werd daar in mei voor gearresteerd.

De twee gingen na het asbakincident uit elkaar, maar hebben inmiddels weer een relatie. Ronnie wilde volgens TMZ dan ook niet meewerken met het onderzoek dat de politie na zijn aangifte was gestart. Aanklagers waren daarom genoodzaakt de zaak te laten vallen.

Jen en Ronnie hebben al jaren een knipperlichtrelatie. Hun geruzie komt geregeld voorbij in de reboot van de serie, Jersey Shore: Family Vacation. De twee hebben een dochter van 15 maanden, Ariana.