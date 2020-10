Ⓒ AvroTros

Week na week wordt hij bejubeld in Beste zangers: Diggy Dex. Samen met zijn collega’s luidt de rapper/liedjesschrijver donderdagavond het einde van het seizoen in met de duettenaflevering. Dex (echte naam Koen Jansen): „Dat is voor mij wel de meest ultieme uitzending. Daarin komt muzikaal alles bij elkaar.”