De Dijk brengt ’Dansen op de vulkaan’ opnieuw uit

„Dansen op de vulkaan is altijd een publieksfavoriet geweest bij onze concerten. Zo ook in de Ziggo Dome vorig jaar. We dachten dat de liveversie daarvan een mooie laatste single zou zijn”, staat in een verklaring van De Dijk. „Het is tegelijk een mooie vooruitblik naar onze vijf Ziggo Dome-concerten in september en oktober.”

De single zal ook op het verzamelalbum Alle singles staan, dat op 23 september verschijnt. De plaat bevat alle 56 singles die De Dijk ooit heeft uitgebracht.

Frontman Huub van der Lubbe (69) kondigde in juni aan dat De Dijk na 41 jaar stopt. De groep, vernoemd naar de Amsterdamse Zeedijk, scoorde hits als Bloedend hart, Mag het licht uit en Als ze er niet is. De groep won diverse prijzen, zoals de Zilveren Harp in 1987, de Gouden Harp in 1993, de Edison Oeuvreprijs in 2005 en de Popprijs in 2008.