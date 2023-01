Billie Eilish mist soms de tijd voor haar bekendheid

„Ik was dertien toen ik voor het eerst dingen uitbracht”, herinnert de 21-jarige zangeres zich. „Ik kijk vaak terug naar hoe ik toen was en hoe niemand op me lette. Daar ben ik soms wel een beetje treurig door. Ik wil weer zo worden als dat meisje.”

De zangeres, bekend van hits als Bad Guy en Happier Than Ever, vertelt in hetzelfde interview dat ze jarenlang het gevoel heeft gehad dat haar lichaam tegen haar werkte. „Tijdens mijn tienerjaren haatte ik mezelf”, zegt ze. De zangeres had het gevoel dat haar lichaam haar „jarenlang belemmerde.” Het heeft lang geduurd voordat ze zich realiseerde dat haar lichaam er niet op uit was om haar te boycotten, deelt ze met de lezers.