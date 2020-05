Geert Jan, die oude snoeperd!

Boer Geert Jan Ⓒ Linelle Deunk

Was het het allemaal waard? Een hele reeks zondagavonden op tijd voor de televisie zitten om de liefdesperikelen van vier boeren en één boerin te volgen? Deze zondagavond was daar dan eindelijk de laatste aflevering van Boer zoekt Vrouw. Natuurlijk keken we ook dit keer weer mee.