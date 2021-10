’Captain Kirk’ William Shatner reageert op kritiek: ’Prins William slaat de plank mis’

„Het idee hierachter is niet om te kunnen zeggen: kijk eens naar mij, ik ben in de ruimte! Nee, ik zou aan de prins willen zeggen, en ik hoop dat hij deze boodschap krijgt, dat dit de eerste stapjes zijn naar de mogelijkheid om vervuilende industrieën van de aardbol te krijgen. Bijvoorbeeld de elektriciteitsbedrijven. Je kunt een basis op 300 kilometer van de aarde bouwen en de stroom hierheen sturen”, aldus de Star Trek-acteur.

Het argument van de prins dat er problemen zijn op aarde die misschien eerst aangepakt moeten worden, klopt volgens Shatner. „Natuurlijk is dat zo, we hebben dingen te fiksen hier. Maar we kunnen het één doen en het ander niet nalaten”, merkte de 90-jarige acteur op. „William is een alleraardigste Engelsman die ooit de koning wordt. Hij is een aardige, fijne, goed opgeleide man. Maar hij heeft het in dit geval niet goed begrepen.”