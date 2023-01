Astronaut Buzz Aldrin trouwt op 93e verjaardag

Hij maakte het nieuws bekend op Twitter en deelde daarbij twee foto’s van de huwelijksceremonie. Volgens Aldrin is het stel „zo blij als tieners.”

Dit is het vierde huwelijk van de oud-astronaut. De wereldwijde bekendheid die de Apollo 11-maanmissie in 1969 veroorzaakte, leidde bij Aldrin tot mentale problemen. Hij was alcoholist en leed aan depressies, maar wist uiteindelijk vrede te krijgen met zijn beroemdheid en staat sindsdien bekend om zijn publieke optredens.