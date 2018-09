Rick Engelkes had midlifecrisis

Dat vertelt de Verliefd op Ibiza-acteur aan het AD. "Je begint als jonge gast bij Goede Tijden Slechte Tijden en heel lang maak je jezelf - als dertiger en veertiger - nergens zorgen om".

"Maar ineens is daar het moment in je leven, je zou het een midlifecrsis kunnen noemen, dat je denkt: 50, f*k, nu ben ik wel een heel eind onderweg," vervolgt Rick, die voor Verliefd op Ibiza in de huid kruipt van de uitgerangeerde popzanger Lex.

"Ik zat nostalgisch te mijmeren over periodes dat ik onbezorgd door het leven ging als eind twintiger en nieuwbakken acteur. Ik ging ontzettend veel uit en wilde me op het gebied van adventure-achtige activiteiten bewijzen."

Rick heeft de onrustige periode inmiddels achter de rug. "Ik heb mijn balans en rust weer gevonden".