Ondanks eerdere ophef werkt Ye weer samen met Marilyn Manson

Sterren

Nick Cannon bevestigt komst achtste kind

Nick Cannon heeft in zijn eigen talkshow laten weten dat de geruchten die rondgingen over de komst van een achtste kind kloppen. De presentator krijgt een zoontje met model Bre Tiesi, die inmiddels twintig weken zwanger is. Cannon wilde het nieuws eerder nog niet delen omdat hij nog in diepe rouw wa...