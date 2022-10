Madonna (64) deelt topless foto

In elk geval weet ze zo wel de aandacht te trekken rond haar nieuwe album Erotica. Eerder schreef ze al op Instagram dat het dertig jaar geleden is dat haar boek Sex uitkwam en dat dat boek in haar ogen de weg vrijmaakte voor jongere vrouwelijke artiesten om hun seksualiteit te uiten.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Madonna in volle glorie. Ⓒ Instagram

Het is duidelijk dat ze dat zelf ook zal blijven doen, al is ze al 64. Zoals ze onlangs ook nog in een interview bekende, is seks ’momenteel een obsessie’ voor haar. En met regelmatig een frisse toyboy hoeft ze zich niet in te houden.