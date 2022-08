Solidariteit sleutel in abortusdrama uit Tsjaad

Wat: drama

Regie: Mahamat-Saleh Haroun

Met: Achouackh Abakar Souleymane, Rihane Khalil Alio

„Ik wil niet worden zoals jij”, zegt Maria (Rihane Khalil Alio), verwijzend naar de respectloze manier waarop Amina (Achouackh Abakar Souleymane) als alleenstaand moeder wordt behandeld. Het meisje wil een abortus, maar dat is een ingreep die in hun islamitische gemeenschap eigenlijk onbespreekbaar is en in Tsjaad bij de wet verboden. Wat niet wil zeggen dat het niet gebeurt.

Via een welwillende dokter kunnen ze het laten doen voor een miljoen. Dat bedrag in CFA-frank is vrijwel onbetaalbaar, zeker als je ziet wat Maria verdient met de vuurkorven die zij vlecht van het ijzerdraad uit autobanden. Een minder dure - maar ook minder veilige - optie is een vrouw die vaker aborteert en daarnaast ook wel nepbesnijdingen doet, een stiekem alternatief voor genitale verminking.

Mahamat-Saleh Haroun maakt al sinds de jaren 90 naast documentaires ook speelfilms die stevig geworteld zijn in de realiteit. Ook in Lingui, the sacred bonds vangt hij die soms schrijnende werkelijkheid in krachtige beelden, het soms wat houterige acteerwerk ten spijt. Intussen wordt zijn portret van een patriarchale samenleving vol mannelijke hypocrisie vooral pakkend door de vrouwelijke solidariteit die daaraan tegenwicht biedt.

✭✭✭✩ (3,5 sterren uit 5)