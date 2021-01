Johnny Depp als wrede koloniale onderdrukker

Een beschaafde magistraat (Rylance) bestuurt in de beginjaren van de vorige eeuw een naamloos woestijnstadje in de grensstreek van een eveneens onbenoemd rijk. Dan komt kolonel Joll (Depp) door de poort gereden, een wrede agent van de staatsveiligheidsdienst. Zijn missie: afrekenen met de barbaarse inheemse bevolking van het gebied dat gekoloniseerd is door het regime waarvoor hij vecht. Wanneer de menselijke magistraat stiekem een blind en kreupel barbarenmeisje terugbrengt naar haar stam, gooit Joll hem wegens verraad in het gevang.

Machtsmisbruik

Waiting for the barbarians is de verfilming van het gelauwerde boek dat de Zuid-Afrikaanse auteur J.M. Coetzee in 1980 schreef over imperialisme en machtsmisbruik. Regisseur Ciro Guerra bewerkte de roman voor het doek, met diezelfde Coetzee als scenarist. Maar zo scherp als diens tijdloze pamflet tegen kolonialisme en uitbuiting was, zo tam blijft het drama van de Colombiaanse cineast die in 2015 nog het Oscargenomineerde El abrazo de la serpiente maakte.

Zijn film ziet er prachtig uit, maar te vaak verzandt de confronterende materie van Coetzee’s allegorie in stroperige, soms zelfs saaie scènes. De film wordt gered door het krachtige spel van Rylance die met zijn trieste blik en zalvende stem een barmhartige Samaritaan neerzet. Ook Depp fascineert als de meedogenloze Joll. „Pijn is waarheid”, zegt de kolonel als hij een vermeende schapendief heeft doodgemarteld. Waarmee de bruut aantoont wie in dit verhaal de echte barbaren zijn.

✭✭✭

Nu te zien op

Pathé Thuis.