Justin Timberlake en Jessica Biel verkopen huis voor ruim 30 miljoen euro

Volgens bronnen is het koppel zelden in LA en zijn ze gelukkig met hun huidige woning in Montana. Het huis in Montana is 13.000 vierkante meter en ligt op een landgoed van 10 hectare. De villa is gebouwd in Spaanse stijl en bevat zeven slaapkamers, een filmzaal, fitnessruimte, tennisbaan, zwembad en een extra pension.

Timberlake kocht de woning in Los Angeles, waarvan delen voorheen toebehoorden aan acteur Errol Flynn, in 2002. Het omliggende land kocht hij destijds van actrice Helen Hunt.