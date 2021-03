’Marco en Leontine brachten samen de nacht door’

Weekblad Weekend meldt dat het inmiddels gescheiden stel het hele weekend samen was. Op foto’s is te zien dat de auto van Leontine zondagochtend geparkeerd stond naast die van Marco bij zijn vorig jaar gekochte penthouse in Alkmaar. Het heeft er dus alle schijn van dat de twee samen de nacht hebben doorgebracht. Vervolgens is het stel, twee minuten na elkaar, ’s middags naar Leontines woning in Huizen gereden. Ook daar hebben ze de hele dag met elkaar doorgebracht.

De manager van Leontine laat in een statement weten: „Marco en Leontine hebben drie kinderen. In het belang van het gezin zijn én zullen er gezamenlijke momenten blijven.”

Veel liefde

De ontwikkelingen van afgelopen weekend sluiten naadloos aan bij de uitspraken die de zanger deed op de pagina Privé. Op de vraag hoe de twee met elkaar omgaan, antwoordde Marco: „Goed. Ja, gelukkig. Als we elkaar zien dan omhelzen we elkaar, geven elkaar een kus. Daar ben ik blij om. Dat de liefde is gebleven, ook al hebben we de vorm waarin die was gegoten middels een huwelijk, moeten loslaten. Bij het tekenen van de papieren was de sfeer zelfs zo goed, onze advocaten hadden volgens mij zoiets nog nooit meegemaakt en vroegen: ’Moeten jullie wel uit elkaar?’”

Ook benadrukte de zanger dat er nog steeds ’ontzettend veel liefde’ is tussen hem en de moeder van zijn kinderen. „We gaan nog steeds op een respectvolle manier met elkaar om. Er ís nog steeds ontzettend veel liefde. En of mensen dat nou willen horen of zien, of niet, het is er. Het is voelbaar. Tastbaar.”