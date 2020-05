Hello! Fans verrast door foto van onherkenbare Adele

Bij het kiekje, waarop ze er stralend en slank uitziet, bedankt de zangeres haar volgers voor de felicitaties. Ook bedankt ze de zorgmedewerkers. „Jullie zijn werkelijk onze engelen.”

Haar volgers reageren verrast op de foto. Zo wordt er regelmatig gereageerd met ’gorgeous’, ’shock’ en ’wow’.

Dat Adele is afgevallen is geen verrassing. Eerder was al op foto’s van haar op de verjaardag van Drake en op haar vakantie met Harry Styles en presentator James Cordon te zien dat de zangeres een flinke jas heeft uitgedaan. Britse media meldden destijds dat ze de hulp van een personal trainer heeft ingeschakeld.