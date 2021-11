’Delphine zet Filip voor schut met deelname aan dansshow’

Kathy Pauwels, royaltywatcher voor de Vlaamse radio en televisie, denkt te weten dat de deelname van Delphine aan het programma de plannen van Filip doorkruist. De koning zou juist zijn dochter naar voren willen schuiven als prominent lid van het koninklijk huis. Het optreden van Delphine zou ervoor zorgen dat alle aandacht naar haar gaat en niet naar prinses Elisabeth.

Filip kan zijn halfzus overigens niet verbieden aan het programma mee te doen, stelt Matthijs. Omdat Delphine geen enkele status binnen het Belgische koningshuis heeft, is ze volgens hem vrij om te doen en laten wat ze wil. Mocht Filip daar verandering in willen brengen, dan moet hij zorgen dat de prinses in aanmerking komt voor de toelage die andere leden van het koningshuis wel krijgen. Dat schept verplichtingen en zo zou Filip Delphine allerlei dingen kunnen ontzeggen. Matthijs betwijfelt echter of het parlement instemt met een toelage voor de buitenechtelijke dochter van koning Albert II.

Populariteit

Zowel Matthijs als Pauwels vinden dat prinses Delphine op slimme wijze aan haar populariteit werkt. Volgens Pauwels is het een slimme zet om de deelname aan Dancing with the stars te verbinden aan de organisatie Make-A-Wish. Zo wil Delphine helpen een wens van een zieke jongen in vervulling te laten gaan. Matthijs denkt dat Filip daarom ook helemaal niet van plan is om haar te verbieden mee te doen. „Filip kan toch moeilijk zeggen dat ze zich niet mag inzetten voor een ziek kind en zijn familie”, zegt hij. Maar het zou hem wel dwarszitten dat hij niet op de hoogte was van haar deelname.

De professor denkt wel dat Play4, een zender van SBS, garen spint bij de deelname van de royal. „Als ze slim zijn, laten ze Delphine meedraaien tot in de finale”, zegt hij. Ook voor Delphine heeft hij nog wel een tip. „Als ze serieus aan haar Nederlands werkt, kan ze later nog deelnemen aan De slimste mens. Dat zou nog een sterkere commerciële zet zijn.”