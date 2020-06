DI-RECT verzorgt online show voor duizenden fans

De online show kende een voorprogramma en afterparty. Voordat de mannen op het podium stonden, warmde DJ Team Candy Says het thuispubliek op. „Er kijken toch 6000 man nu”, jubelde DI-RECT op Instagram tijdens het voorprogramma. Om 21.00 uur was het de beurt aan de rockers zelf, die na lange tijd ’eindelijk weer een concert’ konden geven.

DI-RECT hoopt dit najaar weer ’ouderwets’ op te kunnen treden voor duizenden mensen. De rockband uit Den Haag viert dit jaar zijn twintigjarig bestaan en is van plan dat te doen met twee concerten in Ahoy. De kaarten voor de eerste show op 10 oktober gingen zo snel dat al snel een extra jubileumconcert op 9 oktober werd aangekondigd.

Voor het eerst in drie maanden klonk er zaterdag ook weer live muziek in de Ziggo Dome. Onder meer Kensington, Alain Clark en Duncan Laurence hebben bijzondere concerten gegeven in een vrijwel lege zaal. In plaats van de 17.000 man die de Amsterdamse concertzaal kwijt kan, waren er slechts dertig mensen aanwezig.