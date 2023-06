The Weeknd niet verrast door kritiek op The Idol

The Idol gaat over een popster, gespeeld door Lily-Rose Depp, die in een wereld vol seks, drugs en roem terechtkomt. De show krijgt veel kritiek wegens de grafische afbeeldingen van geweld en seks. Volgens Tesfaye geeft The Idol een realistische weergave van hoe het is om ontzettend beroemd te zijn. „Het is bijna educatief”, aldus de Canadese artiest. Eerder kwam de show in opspraak toen productiemedewerkers zich uitspraken over een vermeende toxische sfeer op de set, maar dit werd tegengesproken door Tesfaye, Depp en HBO.

The Weeknd is momenteel bezig met het Europese deel van zijn stadiontour After Hours Til Dawn. Vrijdag treedt hij op in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.