Utrechtse gemeente Ronde Venen onthult ’dijkgedicht’ zangeres Do

Het is de derde keer dat de gemeente en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een dijkgedicht laten schrijven. De vorige edities werden verzorgd door rapper Sef en Freek de Jonge. De tekst is in grote letters te lezen op het pad dat over de dijk loopt.

Met het initiatief wil De Ronde Venen de dijkverschuiving herdenken die op 26 augustus 2003 plaatsvond op deze plek. Het waterschap wil hiermee aandacht vragen voor de cruciale rol die dijken in Nederland spelen. Do heeft het gedicht geschreven in samenwerking met de bewoners van de gemeente De Ronde Venen.

Afhankelijk van de weersomstandigheden is het gedicht een week lang te bewonderen.