Stranger Things meest gestreamde serie van 2022 in VS

Stranger Things, over een groep jongeren die mysterieuze verdwijningen in een klein Amerikaans stadje onderzoekt, werd in totaal 52 miljard minuten bekeken. De nummer 2 in de lijst volgt op gepaste afstand. De crimeserie NCIS, in de VS te zien op Netflix, werd 38,1 miljard minuten gestreamd. De serie Cocomelon (ook Netflix) werd 37,8 miljard minuten bekeken.

De film Encanto staat op de vijfde plaats in het algemeen klassement en op nummer 1 in het rijtje met best bekeken films. De Disneyproductie werd in totaal in de VS 27,4 miljard minuten bekeken. Turning Red, ook te zien op Disney+, werd als tweede in het rijtje zo'n 11,4 miljard minuten gestreamd. Sing 2 op Netflix maakt de top 3 compleet met 11,3 miljard minuten kijktijd.