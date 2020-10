’Broadway blijft dicht tot juni 2021’

Er zullen in principe geen toneelvoorstellingen of musicals te zien zijn in de stad tot en met 30 mei. Alle podia moesten half maart hun deuren sluiten vanwege de corona-epidemie. De schade voor de cultuursector loopt naar schatting in de miljarden dollars. De theaters in New York trokken vorige jaar 15 miljoen bezoekers.

Op het moment van sluiting speelden er op Broadway meer dan dertig voorstellingen, de meeste met veel succes. Acht shows bevonden zich nog in de try-out-fase; deze zijn dus nooit officieel in première gegaan. Daarnaast vonden er repetities plaats voor acht nieuwe voorstellingen die medio 2020 in première moesten gaan.

Het is onduidelijk hoeveel van deze voorstellingen in 2021 nog te zien zullen zijn. De Tony Awards, de belangrijkste theaterprijzen van Amerika, worden binnenkort wel uitgereikt, tijdens een digitale ceremonie.