Reese Witherspoon gaat scheiden

„Na lang wikken en wegen hebben we de moeilijke beslissing genomen om te gaan scheiden. We hebben samen veel mooie jaren mogen beleven en we gaan dan ook met wederzijdse liefde en respect voor elkaar verder”, begint ze het bericht.

Ze voegt er aan toe: „Onze grootste prioriteiten zijn onze zoon en onze hele familie als we beginnen aan dit nieuwe hoofdstuk. Dit soort zaken zijn nooit makkelijk en enorm persoonlijk.”

Jim Toth en Reese stapten in 2011 in het huwelijksbootje. Daarvoor was ze getrouwd met acteur Ryan Philippe en kregen zij twee kinderen.