Cliff Richard brengt eerste kerstalbum in bijna 20 jaar uit

Het album bevat dertien nummers en bestaat uit zowel klassiekers als nieuwe liedjes die bij het kerstthema passen. „Sinds Studio 2, Abbey Road, in 1958 ben ik altijd graag in opnamestudio's geweest. Ik nam dit album op in Criteria Studios in Miami, Florida - twaalf kilometer verwijderd van Abbey Road - en opnieuw had ik het gevoel dat ik me in een eigen wereld bevond”, laat de zanger dinsdag weten.

„Ik had de hulp van twee producers, Sam Hollander en Chris Walden. Ze hebben me door de 'bekende' kerstliedjes geleid en hielpen me om ze op mijn manier te zingen”, vervolgt hij. „Ze gaven dit album de dynamiek waar ik op had gehoopt. Dit album is niet alleen van mij - het is van iedereen die betrokken is geweest bij het maken ervan, en ik hoop dat we iets speciaals toevoegen aan het kerstseizoen.”

Het is voor het eerst in bijna twintig jaar dat Richard een kerstalbum uitbrengt. Zijn vorige plaat, Cliff At Christmas, kwam in 2003 uit.