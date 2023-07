Miss Envy Peru heeft elke dag contact met politie na mishandeling

„Ik heb elke dag contact met politie. Over de whatsapp of we bellen even met elkaar, ze zitten erbovenop. De beelden zijn ook veiliggesteld van op het centraal station en in de bus”, vertelt Escobar, die bekend is van tv-programma’s als Drag race holland en Make up your mind. „Ze nemen het serieus, en dat is belangrijk want het gebeurt veel in Nederland. Het ding is dat mensen uit mijn community dan geen aangifte doen. Maar alsjeblieft jongens, doe aangifte want dan kan de politie er wat mee doen.”

Enkele dagen nadat Escobar (34) via sociale media bekendmaakte te zijn aangevallen, plaatste de politie Amsterdam een bericht online waaruit bleek dat ze ervan uitgaat dat Escobar slachtoffer is geworden van lhbitq+-gerelateerd geweld. „De geaardheid van het slachtoffer speelt zeer vermoedelijk een rol bij het verbale en fysieke geweld dat richting hem is geuit”, stelde de politie. De daders, die nog niet gepakt zijn, zijn vier mannen in de leeftijd van 15 tot en met 22 jaar.