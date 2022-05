Friends-acteur Mike Hagerty (67) overleden

Tussen 1995 en 2001 dook Hagerty regelmatig in Friends op. Hij speelde ook in tal van andere series zoals Boston Legal, Brooklyn Nine-Nine, Cheers, Curb Your Enthusiasm, Grey’s Anatomy en Seinfeld. Hagerty had daarnaast vaste rollen in de FOX-serie The Geaorge Carlin Show en in een seizoen van Lucky Louie. Recent speelde de acteur nog de rol van Ed Miller in Somebody Somewhere van HBO.

Bridget Everett, zijn tegenspeler in Somebody Somewere, maakte het nieuws over het overlijden vrijdag namens de familie van de acteur bekend. De actrice schrijft op Instagram verder dat de hele cast en crew van de HBO-serie ’kapot’ is van zijn overlijden. „Mike werd aanbeden door de hele cast en crew van Somebody Somewhere. Onze gedachten zijn bij zijn vrouw en familie.”

Waaraan Hagerty is overleden, is niet bekendgemaakt.