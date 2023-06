Noorse koning Harald valt bij begroeting Deense koningin Margrethe

Op andere beelden lijkt het alsof de 86-jarige Harald, die met twee krukken loopt, geen letsel heeft opgelopen bij de val. Een moment later schudt hij namelijk lachend de hand van Margrethe.

Harald is samen met zijn vrouw Sonja op bezoek in Denemarken. Het bezoek duurt twee dagen.

Begin mei werd Harald nog opgenomen in het ziekenhuis met een infectie. Hij moest een week in het ziekenhuis blijven, maar zijn situatie was wel stabiel. Gedurende die periode was Harald met ziekteverlof, zijn zoon Haakon nam zijn taken over.