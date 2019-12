Trainer van de sterren Carlos Lens opnieuw vader

„Dit is de kroon op onze relatie. Als ik naar dit kleine wonder kijk staat de tijd stil. Dit maakt mijn gezin compleet’, laat een trotse Lens weten. Zijn zoontje heeft de naam Riley Royce Lens meegekregen. Moeder en zoon maken het goed.

Carlos heeft al een twintig jaar oude zoon, Noah, uit een eerdere relatie.

Carlos is al meer dan 20 jaar actief in de fitnessindustrie en is personal trainer van onder meer Linda de Mol en Fernando Halman. Daarnaast was hij fitnessexpert in programma’s als Big Diet en Gouden Kooi.

