Caroline Tensen presenteert met gehavend gezicht 1 tegen 50

„Misschien denkt u thuis: ’Wat heeft die vrouw voor een gek gezicht vanavond'. Ik heb hier gestaan met gebroken armen, een gebroken been, twee geopereerde schouders.. deze hadden we nog niet gehad: ik ben namelijk met mijn e-bike heel hard gevallen op mijn gezicht”, legt ze uit in een video die RTL deelt op Facebook.

Haar goede vriend, visagist Leco van Zadelhoff, heeft volgens Caroline zich ’helemaal uitgeleefd’ om haar gelaat wat op te kalefateren.

Caroline denkt het commentaar voor te zijn, door te zeggen: „Als u thuis denkt: 'Wat zit die vrouw vreemd te knipogen, of zijn de fillers mislukt? Dat is het allemaal niet. Gewoon origineel tand door de lip”, aldus de presentatrice die zondagavond te zien is in het programma 1 tegen 50. Vanwege de coronamaatregelen is het programma tijdelijk aangepast.