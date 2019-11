Tennisser Andy Murray opnieuw vader

Sir Andy en Kim, beiden 32 jaar oud, trouwden in 2015 in Dunblane. Samen hebben ze al twee dochters, Sophia en Edie.

In het BBC-programma Scotland’s Mornings with Kaye Adams, vertelde Andy’s moeder Judy: „Het is fantastisch nieuws dat de twee kleine meiden nu een broertje hebben.” Ze liet weten dat de kleine al een aantal dagen geleden was geboren en voegde daar aan toe: „Ik laat het aan Andy en Kim over om de verdere details te delen.”