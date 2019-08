’Lindsay Lohan en Mohammed bin Salman zijn beste vrienden’

Bin Salman, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op de journalist Jamal Khashoggi, zou Lohan behoorlijk in de watten leggen, zo meldt Page Six. Zo zou ze de hele wereld overvliegen in een van zijn privévliegtuigen en zou hij haar overladen met cadeau. Ook heeft hij haar een creditcard cadeau gegeven.

Haar management doet de geruchten af als onzin, maar haar vrienden, die appjes tussen de twee hebben gezien, zijn zeker van hun zaak: hier is wat gaande.

Hoe Lohan en Bin Salman elkaar ontmoet hebben, is onduidelijk. De zangeres is wel enorm in trek in het Midden-Oosten en bracht veel tijd in Dubai door. Dus het zou kunnen dat ze de kroonprins daar tegen het lijf is gelopen.