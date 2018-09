Schrijfster Julia Burgers-Drost overleden

Burgers-Drost schreef bijna 100 boeken, grotendeels familieromans, waarbij de personages de christelijke waarden en normen meekregen. In totaal werden ongeveer een miljoen exemplaren van haar werk verkocht.

Ze publiceerde in de jaren 70 en 80 korte verhalen in diverse kranten en gedichten in kerkbladen. In 1983 verschenen haar eerste romans Wachten op de oogst en Geluk heeft vele deuren.

Volgens haar uitgevers verwoordde zij in haar oeuvre van romantische fictie vaak hedendaagse thema's en levensvragen. Meer recent verschenen boeken van haar zijn: Door de tuinpoort, Dat ene verschil en Overwonnen twijfels. Ze schreef vooral in de winter.

Julia Burgers-Drost bediende zich ook van de pseudoniemen Evelien Overbosch en Judith de Man-Hovius.

De in Dieren geboren auteur was een familiemens. Met haar man Freek Burgers kreeg ze drie kinderen. Het gezin woonde in Eerbeek, Brummen en Beekbergen. Sinds 1988 woonde ze met haar echtgenoot in het Friese Nijland.

De schrijfster wordt donderdag in Ermelo begraven.